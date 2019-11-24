Лучшей молодой легкоатлеткой мира назвали 18-летнюю украинскую красавицу-прыгунью в высоту

В субботу в Монако прошел гала-вечер мировой легкой атлетики, на котором называли героев уходящего года. Одну из самых престижных премий получила 18-летняя украинка Ярослава Магучих, которую объявили лучшей молодой легкоатлеткой планеты. Причем это в возрасте до 20 лет, а ей всего 18. Недавно мы писали, что уроженка Днепропетровска получила две награды по итогам сезона за один вечер.
В 2019 году Ярослава завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди взрослых в Катаре, покорив высоту 2,04 метра, установив попутно два юниорских рекорда мира. При этом она стала самой молодой в истории призеркой взрослых чемпионатов мира. Смотрите эмоции юной спортсменки.
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В пятерку лучших в мире вошел еще один наш соотечественник – метатель молота Михаил Кохан, завоевывавший золотые медали на юниорских чемпионатах мира и Европы.
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