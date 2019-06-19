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Лучший украинский шпажист остался без медали на чемпионате Европы

19 июня, 09:54

Наш спортсмен справился с фаворитом соревнований, но оступился в матче с №40

Богдан Никишин
Богдан Никишин. Фото: AFP

Чемпион мира-2015 в командной шпаге Богдан Никишин выбил фаворита, но не смог повторить прошлогодний успех и добраться до личной медали на чемпионате Европы. Неудачный жребий уже в 1/8 подкинул украинцу олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира и Европы Янника Бореля. Богдан сумел вырвать победу у искусного француза одним уколом – 15:14.

Но еще большим испытанием оказался далеко не самый известный фехтовальщик из Израиля. 24-летний Ювал Шалом Фрилих до этого закусил украинцем Владимиром Станкевичем – 15:14, а в четвертьфинале взялся и за Никишина – 15:12. Ювал, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, впервые обеспечил себе медаль ЧЕ. В этом сезоне его лучшим результатом была 1/8-я на этапе Кубка мира в Ванкувере в феврале.

Была возможность пробиться в 1/8 у нашей рапиристки Анны Тараненко, но та в конце отдала победу француженке Бютрюй – 13:15.

Напомним, в первый день чемпионата Европы золотую медаль завоевала Ольга Харлан. Эта награда высшего достоинства стала для нашей саблистки восьмой в карьере, но первой за последние пять лет. Также на ее счету семь серебряных и пять бронзовых наград континента.

Ранее мы давали цитаты Ольги Харлан: "Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну".

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". 

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Тег фехтование, чемпионат мира, Богдан Никишин

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Катерина Макаревская

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