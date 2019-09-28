Герой-спаситель с рекордом и адские условия для марафонок: яркие моменты первого дня ЧМ-2019 в Катаре

На чемпионате мира по легкой атлетике участницы марафонского забега падали без сознания, а атлет из Арубы получил "спасителя"

Джонатан Басби финишировал с помощью другого спортсмена / Фото: Reuters

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В пятницу в столице Катара стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. В первый день был разыгран один комплект медалей – в марафоне у женщин. Из-за сильной жары старты, которые проходят не на стадионе (а арена оборудована системой охлаждения воздуха), перенесли на ночное время. Правда, даже ночью температура в Дохе была выше 30 градусов.

МАРАФОН В АДСКУЮ ЖАРУ. Организаторы увеличили количество медицинских бригад и точек с водой на трассе, а девушки проходили дистанцию со смоченными водой губками.

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К середине марафона спортсменки одна за другой снимались с соревнований, причем некоторых увозили на каталках, кого-то – даже на специальных электромобилях. Жертвами жары становились как европейски, так и, казалось, привыкшие к таким условиям африканки. Не смогла финишировать и единственная представительница Украины в этой дисциплине – Александра Шафар.

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Джованна Эпис из Италии упала и не смогла подняться без помощи медицинского персонала:

Фадим Челик из Турции потеряла сознание, ее увозили в больницу под капельницей:

Победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич:

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ГЕРОЙ НА СТАДИОНЕ. Самый яркий момент дня произошел на стадионе во время предварительного забега на 5000 метров. Спортсмен из небольшого островка Аруба Джонатан Басби сильно отставал, а на последних метрах едва не падал. На помощь к нему пришел Брайма Санкар Дабо из Гвинеи-Бисау, который, подхватив соперника, дотащил его до финиша под овации трибун.

Примечательно, что показанный в Катаре результат 18.10,87 стал не только личным рекордом спортсмена-героя, но и его первым официальным результатом!

"Раньше моя форма не позволяла мне отобраться на такие крупные турниры, но теперь Международная федерация прислала приглашение, и, конечно, я не мог не воспользоваться такой возможностью. Знаю, что у Басби была аналогичная ситуация, и поэтому для нас было очень важно добежать до финиша. Рад, что в итоге мы смогли сделать это!"

Результат представителя Аруба в итоге засчитан не был и его мечта получить хотя бы один официально признанный результат на международном старте осталась не исполненной. Зато он стал знаменитым!

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