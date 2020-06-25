Манящая нордическая красота и сверхчеловеческая выносливость: принцессе лыж и Королеве горы сегодня – 32

А недавно самая популярная лыжница сумела отобраться на чемпионат мира по легкой атлетике

Если великолепную норвежку Марит Бьерген называют королевой лыжных гонок, то ее более молодая соотечественница Тереза Йохауг – минимум принцесса. И сегодня многократной чемпионке мира и олимпийской чемпионке Йохауг исполняется 32 года.

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Свой путь в спорте Тереза начинала со спортивной гимнастики, но со временем все-таки перешла в лыжи, по которым все в Скандинавии сходят с ума. Первое же появление Йохауг на Кубке мира в 2007 году завершилось для нее восьмым местом в гонке на 10 километров классическим стилем. О прыткой блондинке тут же заговорили тренеры и конкуренты.

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Но настоящий прорыв 18-летней лыжницы состоялся через месяц на чемпионате мира 2007 года в японском Саппоро. В 30-километровом классическом марафоне юная, но выносливая Йохауг уверенно выиграла бронзовую медаль. Результаты Йохауг стремительно поползли вверх. Попав в эстафету на второй этап Кубка мира-2007/08 в норвежском Бейтостолене, она одержала свою первую победу вместе с Астрид Якобсен, Вибеке Скофтерюд и своим кумиром детства Бьерген.

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В той же эстафете Тереза стала олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010, а с 2011 года начался ее "золотой" период на чемпионатах и Кубке мира. Йохауг прочили целую коллекцию наград на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, однако беда пришла откуда не ждали. В сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол.

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По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды. Однако норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Но этого показалось мало Международной федерации лыжных видов, и она подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки. Хотя еще недавно носила скандинавскую красавицу, которая привлекает спонсоров, на руках.

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CAS удовлетворил апелляцию FIS и увеличил срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, из-за чего лыжница была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане. Это стало большим ударом для Терезы, но она его выдержала и победно вернулась на трассу. А в феврале 2020-го десятикратная чемпионка мира побила свой же рекорд по числу побед подряд в Кубке мира – на тот момент восемь.

Помимо лыжных гонок Йохауг занимается дизайном собственной линии спортивной одежды "Johaug", а также при "идеальной нордической внешности" очень востребована среди модельеров и дизайнеров одежды. Снимается для глянцевых журналов, занимается благотворительностью и изучает экономику в Тронхеймской школе бизнеса. Тереза является лицом компании Schwartzkopf в линии средств ухода за волосами.

Также эта хрупкая красавица – Королева горы. Такое неофициальное звание получают лыжник и лыжница, показавшие лучшее время в гонке на 9 километров в гору Альпе де Чермис в Италии.Так вот Йохауг – единственная в мире восьмикратная победительница этой гонки по чистому времени прохождения дистанции. Ей же принадлежит и рекорд трассы, поставленный в 2015 году – 32:16.4 минут.

Помимо этого, в прошлом году олимпийская чемпионка стала чемпионкой Норвегии по легкой атлетике. А уже в июне 2020 года выполнила норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в беге на 10 000 метров. Так что эта уникальная скандинавка еще не раз удивит своими возможностями.

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