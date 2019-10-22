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Марианна и золотая медаль: в Париже презентовали новый логотип Олимпийских игр

22 октября, 18:38

Соревнования пройдут в 2024 году

/ Фото: AFP

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Международный олимпийский комитет показал официальный логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

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Известно, что эмблема комбинирует в себе три символа: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну. Таким образом, новый дизайн объединил символы спорта, Олимпиады и Франции.

По мнению МОК, золотая медаль выражает одну из основных ценностей спорта – стремление к совершенству.

А Марианна вносит в логотип оттенок Франции. Так как она является французским национальным символом, который воплощает революционный дух.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Олимпийские игры олимпиада эмблема

Источник: Сегодня|Спорт

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