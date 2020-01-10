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"Машина – в хлам": на "Дакаре" в страшную аварию попал миллиардер из Техаса

10 января, 14:54

Владелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Бобби Паттон несколько раз перевернулся на высокой скорости

На шестом спецучастке ралли-рейда "Дакар"-2020 в Саудовской Аравии в серьезную аварию попал совладелец известного бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Бобби Паттон, пилотировавший экипаж "Тойоты" под номером 344. Его штурман Робби Пирс получил серьезные травмы. Напомним, ранее на "Дакаре" разбился мотоциклист: с трассы его увозили на вертолете.

"И еще один сход. На этот раз знаменитость: в четырех километрах от старта разбил свою машину миллиардер из Техаса, совладелец бейсбольной команды из Лос-Анджелеса Бобби Паттон. Внедорожник несколько раз перевернулся. Штурман получил различные травмы, в том числе травму спины", – сказано в сообщении в Telegram-канале "Дакар 2020 Новости"

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При этом о повреждениях у самого миллиардера Бобби Паттона, являющегося дебютантом этого престижного ралли, не сообщается.

Как мы писали ранее, на "Дакаре"-2020 вспыхнул автомобиль француза Ромена Дюма. К счастью, пилот и его штурман успели спастись.

Смотрите также, как украинский гонщик собирается покорить Америку на самодельном мотоцикле

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авария Дакар автогонки

Источник: Сегодня|Спорт

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