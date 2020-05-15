Медаль шесть лет спустя: после ужасной аварии и множества операций украинец стал призером Европы

Из-за массовой перепроверки допинг-проб спортсменов медали находят героев даже спустя годы после турниров. Так, через шесть лет после чемпионата Европы-2014 Европейская легкая атлетика официально объявила украинца Руслана Дмитренко бронзовым призером первенства по спортивной ходьбе на 20 км. Ранее мы уже писали, что украинец станет призером Евро благодаря допингу российского спортсмена.



Пьедестал украинца стал возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова. Отметим, что финиш на мужской "двадцатке" в Цюрихе-2014 скорее напоминал финиш спринтеров, чем скороходов. Чтобы распределить награды организаторам пришлось обратиться к системе фотофиниша. Атлетов, которые заняли места с первого по четвертое, разделили всего две секунды.

Руслан Дмитренко / Фото: Facebook

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Победителем шесть лет назад стал испанец Мигель Анхель Лопес, а на второе место поднялся россиянин Александр Иванов. Еще один представитель России Денис Стрелков и украинец Руслан Дмитренко показали одинаковое время 1:19,46, и только десятые доли секунды оставили Руслана без медали. Однако после дисквалификации Иванова Дмитренко поднялся на третье место.

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Даже несмотря на то, что известие о бронзу поступила к Руслану Дмитренко лишь через шесть лет после чемпионата Европы, эта медаль имеет для него большую ценность. Ведь в марте Дмитренко попал под Киевом в ужасное ДТП. Пятка на правой ноге была раздроблена на несколько сегментов, пострадали колено, большой палец левой ноги и левая рука.

Но титулованный украинский легкоатлет заявил, что намерен вернуться в спорт после аварии. После многочисленных операций Дмитренко уже начал реабилитацию в домашних условиях. Вчера хорошую новость ему сообщил врач, а сегодня – Европейская легкая атлетика

"Приятно получить медаль. Как говорится, нет худа без добра. У меня все совпало: я вышел из дисквалификации, все налаживается с моими руками и ногами, постепенно начинаю реабилитацию – и тут такой бонус в виде "бронзы"! Возможно, это знак, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше и впереди еще будут медали. Это огромный стимул для меня, – говорит Дмитренко. – Мы с Лилией, моей женой, как раз вспоминали тот финиш в Цюрихе. От первого места нас отделили две секунды. Сейчас я восстанавливаюсь после операций. Уже начал реабилитацию в домашних условиях, но ждал, что скажет врач. Вчера сделали снимки, вскоре планирую проходить реабилитацию уже на более серьезном уровне. Врач позволил становиться не только на пятку, но и на пальцы и постепенно их нагружать, тем самым возвращая стопе прежние ощущения".

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Отметим, что 2014 год оказался очень успешным для Руслана – он стал победителем Кубка мира по спортивной ходьбе, установил национальный рекорд Украины и был признан лучшим скороходом года в мире на дистанции 20 км по итогам серии IAAF – Race Walking Challenge.

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