Односельчане собирают на операцию: в ДТП под Киевом разбился украинский спортсмен

Руслан Дмитренко попал в аварию в Бориспольском районе и получил многочисленные переломы

Известный украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, которому из-за скандала с допингом может достаться медаль россиянина Александра Иванова, попал в крупную дорожную аварию под Киевом, в результате которой получил многочисленные травмы.

Как сообщила на своей странице в Facebook украинка Оксана Медин, которая представилась одноклассницей бегуна, авария произошла около села Артемовка в Бориспольском районе.

"Друзья! Одноклассники! Односельчане! Вчера 21.03.2020 в ДТП попал мой одноклассник Дмитренко Руслан Григорьевич. В результате ДТП получил многочисленные переломы (ног и рук)", – написала она.

Женщина попросила неравнодушных помочь финансово семье украинского спортсмена, которому предстоит множество тяжелых операций.

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Среди тех, кто перепостил данную публикацию оказалась и украинская бегунья Ольга Ляхова и пресс-секретарь Федерации легкой атлетики Украины Ольга Николаенко

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Авария произошла вечером 21 марта в Бориспольском районе, где столкнулись Lanos и Renault. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали.

Руслан Дмитренко является серебряным призером спортивной Универсиады-2013 по спортивной ходьбе, а на Кубке мира по спортивной ходьбе в 2014 году он победил, установив национальный рекорд.

Напомним, что которой 17 марта на трассе Киев – Знаменка в Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой.

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