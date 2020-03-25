"Я намерен вернуться в спорт": украинский легкоатлет перенес три операции после ДТП

Известный украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, попавший в страшную ДТП под Киевом, рассказал о своем состоянии и заявил, что намерен вернуться в спорт. Спортсмен успешно перенес уже три операции и готовится к еще одной – на раздробленной пятке. Слова Дмитренко на своей странице в Facebook приводит Ольга Николаенко из пресс-службы Федерации легкой атлетики Украины.

"К счастью, внутренние органы после аварии цели, сотрясения нет. Ни ребра, ни внутри ничего не болит. Но обе ноги и левая рука пострадали.

Вчера занимались левой стороной. Только на большом пальце ноги было три перелома со смещением. Сверлили, поставили скобы (точно не знаю, как правильно их назвать ...). Они держат сустав, и чтобы палец в дальнейшем работал, их со временем нужно будет убрать.

После этого перешли к колену. На рентгене не было заметно, но томография показала, что там много осколков. Поэтому колено пришлось собирать. Для того, чтобы собрать все кусочки и зафиксировать их, мне поставили так называемого "крабика". Но он довольно массивный и долго стоять не может, поэтому, когда все заживет и срастется, его достанут и поставят обычную пластину. Когда именно это делать, пока сложно сказать. Это будет зависеть от того, как все будет срастаться.

Пока занимались пальцем и коленом, я был в сознании. Мне сделали эпидуральную анестезию, ничего не чувствовал, только слышал, как сверлят, как будто на стройке. А потом даже не заметил, когда меня "вырубили" и перешли к левой руке. Она тоже была "покорежена", было смещение. Везде поставили штифты. Оставят их или нет, пока врачи не берутся говорить. Опять же, зависит от того, как все срастется и будет двигаться.

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От наркоза отошел нормально. Врачи говорят, лишь немного отжег. Утром уже позавтракал. Единственное что, после операции еще на обезболивающих, без них сложно.

В зависимости от того, как буду чувствовать себя завтра, врач решит, отпустить меня домой к следующей операции, или еще оставить в клинике. Правую пятку не смогут делать, пока не сойдет отек. Это не раньше следующей недели. Она полностью раздроблена и ее нужно будет собирать по кусочкам.

Сейчас карантин, в больницу, где я лежу, никого не пускают, даже мою семью. Лиля (жена) у меня молодец, она держится, хотя ей и сложно. Занимается многими вопросами, со всеми на телефоне.

Очень положительно удивлен тем, что так много людей откликнулись. С такой поддержкой мне даже психолог не нужен!

Я намерен вернуться в спорт. Собственно, поэтому мы и обратились именно к этому врачу. Он высоко квалифицированный, работает со спортсменами и очень хорошо в этом разбирается", – рассказал Руслан.

Ранее мы писали, что украинец получит "бронзу" чемпионата Европы благодаря допингу российского спортсмена. Тагильский ходок Александр Иванов лишен своих наград. Спустя пять лет медаль прилетит к нашему Руслану Дмитренко. Дмитренко – серебряный призер Универсиады-2013 по спортивной ходьбе, а на Кубке мира по спортивной ходьбе в 2014 году он победил, установив национальный рекорд.

А на прошлой неделе в Николаеве мастер спорта по прыжкам в высоту Ольга Ладыга на Mitsubishi сбила насмерть беременную девушку.

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