Медаль в шпаге: Игорь Рейзлин стал призером чемпионата мира

У сборной Украины по фехтованию уже две награды мирового первенства

Полуфинальная схватка Рейзлин - Бида. Фото: AFP

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште, сегодня наша копилка пополнилась еще одной наградой. Бронзовую медаль завоевал шпажист Игорь Рейзлин. Вчера "бронзу" Украине также принесла шпага – третье место заняла Елена Кривицкая.

Игорь Рейзлин в 1/8 финала победил чемпиона мира и многократного призера мировых и европейских первенств украинца Богдана Никишина – 15:14. Затем одолел призера Азиатских игр Руслана Курбанова из Казахстана – 15:12. А в полуфинале уступил чемпиону Европы россиянину Сергею Биде со счетом – 10:15.

Для 34-летнего Рейзлина – это первая медаль чемпионата мира. Ранее он становился серебряным призером чемпионата Европы 2011 в командных соревнованиях.

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда".

Ранее мы давали цитаты Ольги Харлан. В частности, олимпийская чемпионка так высказалась о смене гражданства: "Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну".

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