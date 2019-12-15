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Месиво из гонщиц и велосипедов: жуткий завал на этапе Кубка мира в Брисбене

15 декабря, 22:48

Лишь по невероятно счастливому стечению обстоятельств, обошлось без серьезных травм

"Завал" в Брисбене

"Завал" в Брисбене / Фото: Twitter

На этапе Кубка мира по велотреку в Брисбене (Австралия) произошел массовый завал. В результате аварии почти половина участниц не смогла продолжить погоню за лидерами. К счастью, обошлось без серьезных травм. Ранее мы рассказывали, что велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины.

На предпоследнем круге женского омниума в Брисбене две велогонщицы зацепились колесами, а в завал в итоге попали еще 10 участниц соревнования, преследовавших их.

Ситуацию осложнил тот факт, что столкновение произошло в верхней части трека. В итоге спортсменки еще и скатились вниз по поверхности, что могло привести к еще более масштабным последствиям.

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Несмотря на довольно страшную картину, спортсменки отделались легкими травмами. Никто из них не получил серьезных повреждений, также не потребовалась госпитализация – медицинская помощь была оказана на месте.

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Отметим, что победительницей в этом "завальном" виде программы стала американка Дженнифер Валенте, второй – канадка Эллисон Беверидж, а третьей – новозеландка Холли Эдмондстон.

Читайте также: Лужа остановила велогонщика: курьезное падение попало на видео

Не так давно мы писали, что велогонщик умер за 100 метров до финиша. Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб в результате падения на последнем отрезке гонки Molino Dei Torti, ударившись головой о бетонный парапет.

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Велоспорт завалы Брисбен омниум

Источник: Сегодня|Спорт

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