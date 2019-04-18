МОК выделит на восстановление Собора Парижской Богоматери полмиллиона евро

В организации надеются, что ремонт Собора завершится до старта Олимпиады 2024 года

Фото: AFP

МОК готов направить 500 тысяч евро на восстановление Собора Парижской Богоматери к старту Олимпийских игр-2024, информирует France 24. Об этом в письме главе оргкомитета Олимпиады-2024 Тома Эстанге сообщил президент МОК Томас Бах. Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

"Цель завершить реконструкцию к Играм-2024 станет для нас дополнительной мотивацией", – утверждает Бах. – "Все олимпийское движение и МОК в частности тронуты связью собора и Олимпиады-2024".

Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

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