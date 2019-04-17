На восстановление Собора Парижской Богоматери уже пожертвовали миллиард евро

Перевести пожертвования можно через специальный интернет-портал

Фото: AFP

Сумма пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла 1 млрд евро. Об этом в среду сообщила газета "Паризьен".

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции. Глава ведомства Франк Риестер также объявил о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Стоит подчеркнуть, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

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