"Мотор" проиграл лучшему клубу Европы и теперь едет в гости к Милевскому за победой

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" в своем первом домашнем матче сезона в Лиге чемпионов принимал действующего победителя турнира македонский "Вардар", которого тремя неделями ранее обыграл в SEHA-Лиге. Однако в этот раз украинцы уступили гранду – 30:31. Поражение оказалось обидным, ведь после первой половины "Мотор" обыгрывал чемпиона самого престижного турнира Старого Света с разницей в два мяча.
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Лига чемпионов по гандболу. Группа В. 3-й тур
"МОТОР" (Запорожье) – "Вардар" (Скопье) – 30:31 (18:16)
"Мотор": Комок, Киреев; Сорока (8/14), Малашинскас (6/7), Бабичев (1/1), Пуховский (4/5), Дорощук (2/2), Кубатко 0/1, Козакевич, Донцов (3/5), Яанимаа (3/6), Гурковский (1/1), Жуков (2/3), Вуйович, Кус. Главный тренер – Николай Степанец.
"Вардар": Гебдане, Кугис; Дибиров (10/12), Криштопанс (7/11), Чупич (4/5), Скубе (2/3), Калараш (4/6), Диссингер (0/1), Атьман (0/3), Горбок (0/1), Шишкарев (3/3), Горпишин, Кукуловски, Пелко, Димитриоски, Карапалевски (1/1). Главный тренер – Давид Писонеро.
Семиметровые: 2/2 – 5/7
Штрафное время: 8 – 6
Таким образом, "Мотор" проиграл все три матча Лиги чемпионов. Следующий поединок украинцы проведут против белорусского БГК имени Мешкова, который также не имеет пока ни одного очка. Встреча состоится 12 октября в Бресте, где сейчас в составе тамошнего футбольного "Динамо" феерит Артем Милевский.Там уже "Мотору" ну крайне желательно побеждать!
Как мы писали ранее, "Галичанка" выиграла Суперкубок Украины по гандболу. В титульном поединке львовская команда одолела ужгородские "Карпаты" со счетом 32:20 – это уже четвертый подобный трофей "Галичанки" в ее истории.
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