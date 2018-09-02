"Мотор" выиграл Суперкубок Украины по гандболу

Сегодня, 18:51

За трофей боролись две украинские команды

Взяли трофей. Фото ГК &quot;Мотор&quot;
Взяли трофей. Фото ГК "Мотор"

Матчем за Суперкубок Украины стартовал гандбольный сезон. В матче-открытии встретились две запорожские команды – "Мотор" и ЗТР. В первом тайме шла более-менее равная борьба, а вот во втором "Мотор" довел свое преимущество до логичной победы – 34:28. Таким образом, "Мотор" выиграл четвертый Суперкубок подряд. 

Напомним, что "Мотор" будет представлять Украины в гандбольной Лиге чемпионов. Свой первый матч в этом сезоне запорожцы проведут дома, 12 сентября, против "Пари Сен-Жермен".

Кстати, Лигу чемпионов-2018 выиграл французский "Монпелье", который в финале победил земляков из "Нанта" - 32:27. Для "Монпелье" – это второй титул в истории. Ранее команда выигрывала Лигу чемпионов в 2003 году. 

Второй год подряд и четвертый раз в истории венгерский "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов. В финальном поединке "Дьер" в овертайме обыграл македонский "Вардар" – 27:26.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка Нора Мерк обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.
гандбол, ЗТР, суперкубок, Мотор Запорожье

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Сегодня|Спорт

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