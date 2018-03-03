Мюриэль Ауре стала чемпионкой мира на 60-метровке

Второе и третье место разделили всего пять сотых миллисекунды

Мюриэль Ауре из Кот-д’Ивуара выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в закрытом помещении в беге на 60 метров.

Ивуарийка пробежала дистанцию за 6,97 секунды, продемонстрировав лучший результат сезона в мире.

Второе и третье место разделили всего пять сотых миллисекунды. Серебряная медаль досталась Мари-Жозе Та Лу (7,043) из Кот-д’Ивуара, а бронзовая – швейцарке Муджинге Камбунджи (7,048).

Сегодня ранее украинка Шух стала седьмой в многоборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Результаты призерок Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а бронзовая медалистка Родригес установила рекорд континента.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.

Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированы. Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.



