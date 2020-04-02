Настоящий шок: родители спортивного агента скончались от коронавируса с разницей в шесть минут

Спортивный агент Бадди Бэйкер, работающий с игроками Национальной футбольной лиги (НФЛ), потерял обоих родителей, заболевших коронавирусом. При этом они умерли с разницей в шесть минут. По словам Бэйкера, его родители были в отличной физической форме и были в браке 51 год.

"Мы живем в мире "это не может случиться со мной, это не может случиться с нами, это не может случиться с моей семьей". Ну, с нами это случилось. Я хотел бы воспользоваться моментом и сделать так, чтобы люди изменили отношение к этой проблеме", – цитирует Бадди TMZ.

Ранее чемпион мира по боксу заявил о потере близких людей из-за пандемии коронавируса. Энтони Джошуа советует высоко держать голову, несмотря на испытания.

Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

Добавим, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

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