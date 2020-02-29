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"Ничто в мире не может меня заставить принимать запрещенные препараты": Прищепа – о найденном допинге

29 февраля, 13:41

Украинская легкоатлетка надеется на то, что ситуация получит логическое решение, и она выступит на Олимпиаде

Подразделение международной ассоциации легкоатлетических федераций – Athletics Integrity Unit – с 23 февраля 2020 года временно отстранило украинскую легкоатлетка Наталья Прищепу-Кроль от участия в соревнованиях. Ранее мы писали, что чемпионку Европы Прищепу обвинили в употреблении запрещенных веществ. Наталья провалила допинг-тест – в ее пробе нашли гидрохлоротиазид, который относится к мочегонным препаратам.

"Я всю свою жизнь отдала моей стране и любимому делу. Не один раз над моей головой поднимался флаг Украины, а гимн звучал далеко за пределы стадиона. Все, что у меня есть – это моя семья, спортивная карьера и моя страна. И ничто в мире не могло и не может меня заставить сознательно и умышленно принимать препараты, которые могли бы бросить тень сомнения на меня и на мою деятельность. Надеюсь, что эта ситуаций получит логическое решение и я смогу в дальнейшем представлять Украину на международной арене", – прокомментировала ситуацию Прищепа.

Также бегунья подчеркнула, что не собирается отказываться от Олимпиады-2020 в Токио: "Я так же готовлюсь к Олимпийским Играм, на которых надеюсь получить медаль для своей страны". А недавно президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, чем Украина отличается от России в политике допинга.

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Отстранение легкоатлетки будет действовать до принятия окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии доантидопингових правил Всемирной атлетики. Напомним, что Наталья Кроль – в девичестве Прищепа – является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров.

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комментарий Бег на 800 метров допинг отстранение легкая атлетика Наталья Прищепа

Источники: Сегодня|Спорт , Федерация легкой атлетики Украины

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