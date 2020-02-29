"Ничто в мире не может меня заставить принимать запрещенные препараты": Прищепа – о найденном допинге

Украинская легкоатлетка надеется на то, что ситуация получит логическое решение, и она выступит на Олимпиаде

Подразделение международной ассоциации легкоатлетических федераций – Athletics Integrity Unit – с 23 февраля 2020 года временно отстранило украинскую легкоатлетка Наталья Прищепу-Кроль от участия в соревнованиях. Ранее мы писали, что чемпионку Европы Прищепу обвинили в употреблении запрещенных веществ. Наталья провалила допинг-тест – в ее пробе нашли гидрохлоротиазид, который относится к мочегонным препаратам.

"Я всю свою жизнь отдала моей стране и любимому делу. Не один раз над моей головой поднимался флаг Украины, а гимн звучал далеко за пределы стадиона. Все, что у меня есть – это моя семья, спортивная карьера и моя страна. И ничто в мире не могло и не может меня заставить сознательно и умышленно принимать препараты, которые могли бы бросить тень сомнения на меня и на мою деятельность. Надеюсь, что эта ситуаций получит логическое решение и я смогу в дальнейшем представлять Украину на международной арене", – прокомментировала ситуацию Прищепа.

Также бегунья подчеркнула, что не собирается отказываться от Олимпиады-2020 в Токио: "Я так же готовлюсь к Олимпийским Играм, на которых надеюсь получить медаль для своей страны". А недавно президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, чем Украина отличается от России в политике допинга.

Читайте также: Наказание Беседина: антидопинговое агентство недовольно приговором и подаст апелляцию, "Динамо" – не будет



Отстранение легкоатлетки будет действовать до принятия окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии доантидопингових правил Всемирной атлетики. Напомним, что Наталья Кроль – в девичестве Прищепа – является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров.

Смотрите, какой патриотический маникюр был у Натальи Прищепы на чемпионате мира

Реклама

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама