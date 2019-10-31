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"Нокаутер всегда имеет шанс": волейбольный "Химик" узнал соперников по Лиге чемпионов

31 октября, 12:09

В своем историческом групповом раунде украинский чемпион встретится с победителем турнира

Волейболистки "Химика" вышли в групповой раунд ЛЧ

Волейболистки "Химика" вышли в групповой раунд ЛЧ / Фото: Facebook

Девятикратный чемпион Украины по волейболу женский "Химик" в этом сезоне впервые в истории сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов – "Золотой сет" – наш!Соперниками южненских прим по группе С станут победитель прошлогодней Лиги чемпионов итальянская "Новара", а также действующие чемпионы своих стран – польский ЛКС из Лодзи и немецкий "Штутгарт".

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"Если говорить о наших шансах в групповом турнире, то, как сказал один немецкий боксер, нокаутер всегда имеет шанс. Думаю, что у нас также шанс есть. Надо просто его не упустить", – оценил потенциал "Химика" ассистент тренера команды Дмитрий Марюхнич. Ранее мы рассказывали, что украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы.

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Боевое крещение "Химика" на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 19-21 ноября в Италии, а первый домашний матч украинские чемпионки сыграют с чемпионом Польши 26-28 ноября. В четвертьфинал Лиги чемпионов однозначно выйдут победители пяти групп, а также три лучшие команды из числа тех, кто займет второе место. Ранее мы писали, что обидчики Украины выиграли чемпионат Европы по волейболу: фото и видео триумфа сербов.

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