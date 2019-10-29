"Золотой сет" – наш! Волейболистки украинского "Химика" впервые в истории вышли в Лигу чемпионов

Девушки из Южного в триллерном противостоянии с чешским "Оломоуцем" склонили чашу весов в свою пользу

Волейболистки "Химика" вышли в групповой раунд ЛЧ / Фото: Facebook

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Волейболистки южненского "Химика" впервые в истории вышли в групповой турнир Лиги чемпионов! В первом матче отбора с чешским "Оломоуцем" 9-кратные чемпионки Украины выиграли на выезде 3:2. Однако в ответном поединке дома "Химик" уступил – 2:3 (25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 13:15). Тем не менее девушки из Южного сумели собраться и выиграли "золотой сет" – 15:13. Привет, Лига чемпионов!

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 19 ноября по 18 февраля. "Химик" сыграет с действующим обладателем титула итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом". Победители каждой из пяти групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места, попадут в четвертьфинал.

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"Мы боролись, по-моему, и с соперницами, и сами с собой, – заявила после ответного матча с "Оломоуцем" капитан "Химика" доигровщица Дарья Степановская. – Две партии выиграли. А потом остановились, что-то пошло не так. Понять не можем, в чем причина. Старались себя завести. Так потихоньку завели себя уже на решающую партию, на "золотой" сет. Дальше было некуда уже тянуть, нужно было выходить из этого состояния... Когда приходила в "Химик", и представить себе не могла, что буду играть в групповом этапе Лиги чемпионов!"

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Напомним, ранее украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы. Наша мужская национальная команда сенсационно дошла до четвертьфинала, где чуть не обыграла Сербию, впоследствии завоевавшую золотые медали первенства.

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