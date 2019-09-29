Обидчики Украины выиграли чемпионат Европы по волейболу: фото и видео триумфа сербов

Сборная Сербии, которую в 1/4 финала едва не обыграли украинцы, в матче за "золото" переломила Словению

Сербия - чемпион Европы по волейболу / Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу среди мужчин. В воскресенье, 29 сентября, в финальном матче турнира в Париже в присутствии 12 654 зрителей сербы в балканском дерби ожидаемо обыграли Словению – 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19).

Словенцы, которые в плей-офф прошли Болгарию, Россию и Польшу, в финальном поединке выиграли первый сет, но затем сербы уверенно забрали три следующие партии и впервые с 2011 года завоевали континентальное "золото". Самым результативным игроком встречи стал представитель победителей Александар Атанасиевич – 22 очка.

Напомним, что на пути к финалу сборная Сербии обыграла в плей-офф Чехию, затем получила бой от сенсационной Украины, которую победила лишь в пяти партиях, а в полуфинале балканская команда прошла Францию.

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Отметим, что в матче за "бронзу" чемпионата Европы Польша обыграла в трех партиях Францию.

Как мы писали ранее, сирийские беженцы выдавали себя за игроков волейбольной сборной Украины. Мигрантов задержали в аэропорту Афин после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.

Также сообщалось, что волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

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