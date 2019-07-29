Эган Берналь / Фото: AFP

Новая победа веломонстра и слезы папы чемпиона: главные итоги Тур де Франс-2019 Павлова Елена https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C 2019-07-29T11:35:56+03:00 Другие Веломногодневка запомнится историческим успехом Берналя, оползнями в Альпах и запарой в Новой Аквитании

Французская трагедия и колумбийская сказка – именно так кратко можно описать 106-й Тур де Франс, в течение которого 176 участников из 22 команд преодолели 3365 км. Никогда еще самую престижную веломногодневку не выигрывал колумбиец, и вот это достаточно неожиданно удалось 22-летнему Эгану Берналю из команды Ineos – бывшая Sky. Так что названия команды меняются в зависимости от главного спонсора, но традиции остаются: с 2012-го гонщики этого британского веломонстра выиграли уже семь из восьми Тур де Франс! Один раз это сделал Брэдли Уиггинс, четырежды Крис Фрум, в прошлом году – Томас Герайнт и вот теперь Берналь.

Старт нынешнего тура 61 год спустя 6 июля принял Брюссель, а финишировали гонщики вчера в Париже. Участки приходилось преодолевать и при 43 градусах, буквально тая под солнцем Новой Аквитании. А 26 июля 19-й этап из-за коварства природы и вовсе остановили за 37,5 км до конца. Начался град, трасса обледенела, а в одном месте на дорогу сошел оползень. Организаторы никому не отдали победу, но пересчитали зачет по итогам восхождения на горный перевал Коль де л’Изеран: наивысшая точка Тура – 2770 м. Первым на вершине оказался колумбиец Эган Берналь, который за два этапа до конца многодневки перехватил желтую майку у Жюлиана Алафилиппа.

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Гонщик Deceuninck-Quick Step Алафилипп лидировал 14 этапов, подарив Франции надежду, что впервые с 1985 года ТДФ выиграет хозяин трассы. Но Жюлиану не хватило сил и после 20-го этапа в Альпах, укороченного из-за угрозы оползня со 130 км до 59, он скатился на 5 место: "Я выдал все, что мог. Трудно было бы выступить лучше. Думал, что в какой-то момент силы кончатся, но я все еще держался. Почему я должен быть расстроен? Я просто выдохся, но горд тем, что сделал и чего достигли мы с командой, которая не заточена под борьбу в генеральной классификации".

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19-й этап стал роковым для еще одного фаворита, тоже француза, Тибо Пино, выигравшего сложный горный этап и шедший 5-м в зачете. Из-за травмы колена Тибо отстал от пелотона на несколько минут и, осознав безвыходность, слез с велосипеда и сел в техничку.

Берналь же взял титул, не выиграв ни одного этапа, а также стал лучшим молодым гонщиком: "Отец сначала не мог выговорить ни слова, а потом поздравил, едва не плача. Для нас это мечта".

Напомним, что ранее украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки Adriatica Ionica Race. Также Падун стал лучшим молодым гонщиком тура. В общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

Также сообщалось, что украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте в чешском Брно финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это уже вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото".

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