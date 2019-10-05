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Очаровательная Бех-Романчук уверенно "прыгнула" в финал чемпионата мира

5 октября, 20:02

Наша спортсменка показал четвертый результат

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук смогла пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину, который проходит в Дохе. Ранее мы рассказывали, что украинец Александр Ничипорчук не смог метнуть копье в финале ЧМ-2019.

Марина показала результат – 6,74 метра, что позволило ей занять четвертую строчку. Отметим, что Бех-Романчук во второй раз в карьере участвует на чемпионате мира.

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Первое место, с результатом в 6,98 метра, заняла представительница Германии – Малайка Михамбо.

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Отметим, что в финал соревнований попадают первые 12 спортсменов.

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ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Также мы рассказывали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Наталья Прищепа стала лицом 800-метровки. Ее кадры облетели все ведущие мировые информационные агентства. Спортсменка обратила на себя внимание фотографов своим маникюром.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

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прыжки в длину легкая атлетика Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

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