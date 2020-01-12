Очередная драма в концовке: Украина с боем проиграла Австрии на гандбольном Евро-2020

Сборная Украины проиграла и второй матч на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин. В Вене подопечные Сергея Бебешко уступили австрийцам со счетом 30:34. Для ничьей украинцам опять не хватило совсем чуть-чуть.
Лучшие моменты матча Австрия – Украина (34:30)
Незадолго до конца встречи счет был равным – 29:29. Однако затем хозяева площадки совершили рывок, и украинцы за ними уже не угнались, уступив в итоге с разницей в четыре мяча.
Отметим, что букмекеры называли украинцев аутсайдерами матча с Австрией, оставляя команде Сергея Бебешко всего 16 процентов на победу. В итоге их прогноз подтвердился – выиграли фавориты-австрийцы.
После двух туров украинцы с нулем очков обосновались на последнем месте в группе. Но шансы на выход в следующий раунд еще не потеряли. Наша сборная еще может финишировать в ТОП-2, что позволит ей пройти дальше из своего квартета, если в заключительном поединке группы 14 января одолеет Чехию, а Австрия в тот же день обыграет Северную Македонию.
Положение команд в группе В
- 1. Австрия – 4 очка, разница мячей 66:59
- 2. Чехия – 2 очка, разница мячей 56:57
- 3. Северная Македония – 2 очка, разница мячей 51:52
- 4. Украина – 0 очков, разница мячей 55:60
Напомним, в первой игре на гандбольном Евро-2020 сборная Украины проиграла Северной Македонии 25:26, пропустив решающий мяч на последней секунде поединка.
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