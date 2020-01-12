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Очередная драма в концовке: Украина с боем проиграла Австрии на гандбольном Евро-2020

12 января, 21:50

Несмотря на два поражения, наши гандболисты еще сохраняют шансы на выход из группы

Украина - Австрия - 30:34

Украина - Австрия - 30:34 / Фото: Getty Images

Сборная Украины проиграла и второй матч на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин. В Вене подопечные Сергея Бебешко уступили австрийцам со счетом 30:34. Для ничьей украинцам опять не хватило совсем чуть-чуть.

Лучшие моменты матча Австрия – Украина (34:30)

Незадолго до конца встречи счет был равным – 29:29. Однако затем хозяева площадки совершили рывок, и украинцы за ними уже не угнались, уступив в итоге с разницей в четыре мяча.

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Отметим, что букмекеры называли украинцев аутсайдерами матча с Австрией, оставляя команде Сергея Бебешко всего 16 процентов на победу. В итоге их прогноз подтвердился – выиграли фавориты-австрийцы.

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После двух туров украинцы с нулем очков обосновались на последнем месте в группе. Но шансы на выход в следующий раунд еще не потеряли. Наша сборная еще может финишировать в ТОП-2, что позволит ей пройти дальше из своего квартета, если в заключительном поединке группы 14 января одолеет Чехию, а Австрия в тот же день обыграет Северную Македонию.

Положение команд в группе В

  • 1. Австрия – 4 очка, разница мячей 66:59
  • 2. Чехия – 2 очка, разница мячей 56:57
  • 3. Северная Македония – 2 очка, разница мячей 51:52
  • 4. Украина – 0 очков, разница мячей 55:60

Напомним, в первой игре на гандбольном Евро-2020 сборная Украины проиграла Северной Македонии 25:26, пропустив решающий мяч на последней секунде поединка.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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