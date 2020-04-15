Официально: самая престижная велогонка мира обзавелась новой датой

"Тур де Франс" должен был пройти с 27 июня по 19 июля

Организаторы самой престижной в сезоне велогонки "Тур де Франс" объявили о переносе соревнований в связи пандемией коронавирусной инфекции. Изначально веломногодневка была запланирована на период с 27 июня по 19 июля. Теперь же Международный союз велосипедистов (UCI) официально сообщил о том, что "Тур де Франс" пройдет с 29 августа по 20 сентября.

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Напомним, что 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон продлил карантинные меры, включающие ограничения на передвижение и закрытие границ, до 11 мая. При этом культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля.

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Ранее букмекеры сделали прогноз на то, какой футбольный чемпионат выйдет из карантина первым. У английской Премьер-лиги лучшие шансы среди европейских футбольных чемпионатов первой возобновить матчи.

Также сообщалось,что знаменитый французский велогонщик создал Instagram для козы во время карантина. Тибо Пино фотографирует свою любимицу, пьющую из бутылки из-под пива.

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