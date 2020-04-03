Первую олимпийскую чемпионку Украины прогнали с пенька: уморное видео с "желтой" Баюл на карантине

Дочка Оксаны решила, что платье для выступлений не должно пропадать из-за коронавируса - и надела его для рисования

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая в Лиллехаммере-1994 выиграла историческое "золото" в фигурном катании, довольно весело проводит карантин у себя в Лас-Вегасе. И это несмотря на то, что недавно Баюл проиграла суд на 50 миллионов долларов.

42-летняя Оксана Баюл поделилась на странице в Instagram видео своей тренировки, где она осуществляет перепрыжку с ноги на ногу, используя в качестве опоры пенек. И тут в кадр врывается ее дочка София, которой летом исполнится пять годиков: девочка прогоняет легендарную маму с пенька, сама на него взбирается и при этом в песенной форме торжественно объявляет: "Я – королева замка!"

INSTAGRAM

Оксана Баюл просто угорала со смеху от такого поведения дочурки, как и снимавший всю эту историю на видео муж фигуристки.

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия. Теперь она – Оксана Баюл-Фарина. В США фигуристка обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джей Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

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Оксана Баюл и Карло Фарина по знаку Зодиака – Скорпионы. Их дочка, Близнец, родилась уже в мировой столице игорного бизнеса Лас-Вегасе, куда пара перебралась в 2014 году из Пенсильвании.

Кроме того, накануне Оксана Баюл показала, как ее дочка во время карантина нарисовала ярким желтых цветом их семью.

Кто это? – спрашивает у дочки Оксана Баюл

Я, ты и папа. Мам, дай мне еще секундочку – надо дорисовать папе глаз

А почему ты сейчас в платье для фигурного катания?

Потому что оно мне нравится. Но мы не можем сейчас поехать кататься на лед из-за коронавируса, поэтому я надела его для рисования – объяснилась 4-летняя девочка

INSTAGRAM

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