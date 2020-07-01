Олимпийская чемпионка Оксана Баюл впервые после карантина вывела на лед свою наследницу

5-летняя София пошла по стопам своей легендарной мамы, выигравшей для Украины историческое "золото" Игр-1994

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, выигравшая "золото" в фигурном катании на Играх-1994 в Лиллехаммере, открыла сезон катания после длительной паузы, связанной с коронавирусом. Причем 42-летняя украинка, проживающая сейчас в Лас-Вегасе, вышла на лед не одна, а со своей 5-летней дочуркой Софией.

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"Все идет по кругу", – написала у себя в Instagram Оксана Баюл, подразумевая, что дочка идет по ее стопам, также активно занимаясь фигурным катанием.

Интересно, что как Оксана Баюл, так и ее дочка София, катались на крытой арене Лас-Вегаса в масках. При этом компанию им составил плюшевый мишка, которого захватила с собой из дому девочка. Его приодели в эффектную рубашку, и София продемонстрировала парное катание с "Тедди". Получилось весьма неплохо!

Дочка Оксаны Баюл – София Видео: Instagram

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Правда, в какой-то момент Софии Баюл кататься с мишкой стало утомительно, и маме пришлось переместить плюшевую игрушку себе на спину. "Сегодня я была мамой-пандой", – пошутила по этому поводу олимпийская чемпионка-1994.

Смотрите, как Оксана Баюл надевает коньки своей дочке

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джей Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

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