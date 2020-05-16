"Куда кости дела?": чемпионка мира, страдающая булимией, показала эротическую растяжку своим соседям

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова провела разминку на улице. Накинув легкую клетчатую рубашку на черный облегающий костюм, Солдатова сделала растяжку на лестнице на глазах у соседей. При этом изогнулась так, что просто уму непостижимо. Словно сделана из пластилина. Ранее невеста Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд.

"Устроила небольшое шоу соседям", – написала россиянка Солдатова на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Подписчики Александры Солдатовой – в шокирующем недоумении от такой эротической разминки спортсменки. Вот – некоторые из комментариев:

Куда кости дела?

Ваууууууууууу

Космос

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Ранее появилась информация, что чемпионка мира по гимнастике пыталась покончить с собой. "В московскую больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой", – говорилось в официальном заявлении.

Позже Солдатова заявила, что причиной ее госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность. "Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно", – утверждала спортсменка.

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При этом Солдатова подтвердила, что страдает психическим расстройством. У нее – булимия (чрезмерная озабоченность контролированием массы тела), из-за которой она приостанавливает карьеру.

Гимнастка Александра Солдатова Видео: Instagram

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