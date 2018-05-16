Олимпийский чемпион перенес кровоизлияние в мозг

Сегодня, 15:19

На Играх в Афинах Кэмпбелл взял "золото" в эстафете 4 по 100 метров

Фото AFP
Фото AFP

Британский легкоатлет и олимпийский чемпион Афин Даррен Кэмпбелл сообщил, что чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Слова бывшего спортсмена передает The Mirror. 44-летний Кэмпбелл в данный момент восстанавливается в госпитале.

Кэмпбелл сообщил, что пережил апоплексию мозга. По словам атлета, он был близок к смерти.

"Врачи сказали, что, если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я", – добавил атлет.

В 2004 году на Играх в Афинах Кэмпбелл взял "золото" в эстафете 4 по 100 метров. Также в активе британца "серебро" Олимпиады 2000 года в беге на 200 метров.

15 мая мы сообщали, что тренер клуба из Житомирской области покончил жизнь самоубийствомТочную причину смерти мужчины устанавливают эксперты.

Ранее мы писали, что во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов.

Также стало известно, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, но обнаружить погибшего удалось только на следующий день.
легкая атлетика, олимпийский чемпион, Олимпиада-2004, Олимпиада-2000

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