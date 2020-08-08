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Олимпийский чемпион заразился коронавирусом перед штурмом мирового рекорда

8 августа, 23:27

Олег Люлька Олег Люлька

Кениец Кипруто собирался переписать историю 14 августа в Монако, но не поехал туда из-за положительного теста на COVID-19

Олимпийский чемпион в беге на 3000 метров с препятствиями кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто заразился коронавирусом. 25-летний стайер должен был принять участие в первом этапе серии "Бриллиантовая лига", который пройдет в Монако 14 августа. Однако из-за COVID-19 он не сможет это сделать и пропустит соревнования.

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Кипруто сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, но болезнь у него протекает бессимптомно.

"У меня нет никаких симптомов, и я был в отличной форме. Я планировал побить мировой рекорд — он слишком долго оставался за пределами Кении. Я хочу поблагодарить Монако за всю проделанную работу и пожелать им и моим коллегам прекрасного старта. Легкая атлетика вернулась, и я тоже вернусь", – приводит слова Кипруто ВВС

Консеслус Кипруто

Консеслус Кипруто / Фото: Getty Images

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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легкая атлетика Кения бег спортсмен коронавирус Консеслус Кипруто
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