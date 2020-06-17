Самого быстрого человека планеты отстранили от спорта: названа причина

Чемпиону мира-2019 в спринте американцу Коулману грозит два года дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил знаменитому 24-летнему американскому спринтеру Кристиану Коулману. Спортсмен пропустил три допинг-теста за 12 месяцев. Последний был 9 декабря 2019 года, когда Коулман некорректно указал свое местонахождение. Этих хитростей ему не простили!

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Кристиан Коулман временно отстранен от соревнований, отмечается в сообщении на официальном сайте AIU. При этом по итогам разбирательств ему грозит дисквалификация на год или даже на два, что может привести к пропуску атлетом Олимпиады в Токио, из-за коронавируса перенесенной на лето-2021.

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Кристиан Коулман взял "золото" в беге на 100 метров в Катаре / Фото: Reuters

Отметим, что Кристиан Коулман – самый быстрый человек на планете Земля по результатам 2019 года. На прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе он выиграл стометровку, показав в финальном забеге личный рекорд – 9,76 сек. Также на катарском ЧМ-2019 Коулман взял "золото" в эстафете 4х100 м. Кроме того, на его счету – мировой рекорд в беге на 60 м (6,34 сек), установленный в феврале 2018 года.

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Ранее девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путем. В ходе расследования было установлено, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, оказались в организме после сексуального контакта с партнером.

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