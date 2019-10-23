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Опального бывшего вице-президента Олимпийского комитета России арестовали в США

23 октября, 10:14

Сейчас Билалов, которого "травили" правительственные агенты, помещен под стражу

Олимпиада-2014 в Сочи

Олимпиада-2014 в Сочи / Фото: Olympic.org

В собственном доме во Флориде был арестован российский предприниматель, бывший вице-президент Олимпийского комитета Российской Федерации Ахмед Билалов. 22 октября его поместили под стражу сотрудниками Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Miami Herald.

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Также Билалов известен, как бывший председатель совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа". А в период подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи занимал пост вице-президента Олимпийского комитета РФ. Но потерял должность в феврале 2013 года по указу Владимира Путина, который был недоволен ходом работ после посещения деревни и обвинил Билалова в "срыве графика строительства олимпийских объектов", хотя позже появились данные, что стройкой в Красной Поляне руководил не Ахмед Билалов, а его брат – Магомед.

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Впоследствии Ахмед Билалов подозревался в нецелевом использовании кредитов Внешэкономбанка и злоупотреблении полномочиями. Но в разгар расследования быстренько отбыл на лечение в Германию, а оттуда махнул в США. А изданию The Guardian Билалов признавался, что его травили ртутью "правительственные агенты", которых не единожды обвиняли в устранении критиков Путина. Пока неясно, добивается ли Россия экстрадиции экс-"олимпийца" или же его собираются депортировать за другое нарушение.

Ранее мы писали, что в Париже презентовали новый логотип Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в столице Франции.

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А Лукашенко хочет провести Олимпийские игры вместе с Украиной, так как Беларусии не хватает собственной инфраструктуру для такого проекта.

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