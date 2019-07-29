Илья Кваша, не раз выигрывавший чемпионат Европы, заявил, что уйти из спорта насовсем у него не получится

Илья Кваша / Фото: Александр Яремчук

"Операция на левой почке": олимпийский призер из Украины объяснил, почему завершил карьеру в 31 год https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0 2019-07-29T21:19:00+03:00 Другие Илья Кваша, не раз выигрывавший чемпионат Европы, заявил, что уйти из спорта насовсем у него не получится

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в прыжках в воду Илья Кваша рассказал, почему завершил карьеру в 31 год. Напомним, украинец также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также был многократным победителем первенств Европы.

"Мое решение закончить профессиональную карьеру было вызвано стечением обстоятельств, – заявил Илья Кваша. – Самую большую роль в принятии этого решения сыграло состояние моего здоровья. В конце 2017 года мне сделали сложную операцию на левой почке, после которой я, к сожалению, не смог вернуться в профессиональный спорт. Поверьте, если бы мог остаться, то я бы это сделал. Что касается планов, то их много. Посмотрим, что получится реализовать. Сейчас начал работать в качестве тренера с любителями. Уйти из спорта насовсем у меня никогда не получится, ведь спорт – это моя жизнь".

Как сообщалось ранее, 13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа квалифицировался на Олимпиаду-2020 в Токио. На чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем в корейском Кванджу, юный спортсмен пробился в финал соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки. Таким образом, Середа получил пропуск на Игры в столице Японии.

Также мы писали, что десятки экстремалов собрались в Италии на мировой турнир по прыжкам в воду. Смельчаки не только ныряли, но и демонстрировали в полете захватывающие перевороты. Главный приз среди мужчин достался ветерану этого спорта – многократному чемпиону турнира – британцу Гэри Ханту. Первенство среди женщин – уже в третий раз получила австралийка Рианна Иффленд.

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