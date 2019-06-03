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Десятки экстремалов собрались в Италии на мировой турнир по прыжкам в воду – видео

3 июня, 15:08

Экстремалы не только ныряли, но и демонстрировали в полете захватывающие перевороты


Десятки смельчаков собрались в итальянском городке Полиньяно-а-Маре – на мировой турнир по прыжкам в воду. Экстремалы не только ныряли, но и демонстрировали в полете захватывающие перевороты. Главный приз среди мужчин достался ветерану этого спорта – многократному чемпиону турнира – британцу Гэри Ханту. Первенство среди женщин – уже в третий раз получила австралийка Рианна Иффленд.

Ранее мы писали, что двое экстремалов из Франции Фред Фюген и Винс Реффет, одетые в вингсьюты, спрыгнули с высоты более четырех тысяч метров и залетели в открытую дверь самолета, двигавшегося на скорости под 140 километров в час.

Бейсджамперы спрыгнули с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с высоты 4062 метра. Во время полета экстремалы парили над горами и по очереди залетели в дверь самолета. Прежде чем выполнить этот трюк, спортсмены провели 100 тренировочных вылетов.

Ранее мы также писали, что в Киеве появилась интерактивная карта для любителей экстремального спорта.

Онлайн-ресурс предлагает 24 вида отдыха: авто/мотоспорт, воднолыжный и парашютный спорт, зорбинг, пейнтбол, картинг, рафтинг, яхтинг, разные квесты, скалодромы и многое другое.

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Тег видео, экстремалы, Прыжки в воду

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