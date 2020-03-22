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"Отличное видео для просмотра на карантине": сексапильная Магучих зажгла на пляже в Португалии

22 марта, 22:34

Богдан Юрков

Звезда мировой легкой атлетики показала танец дикаря. Фолловеры Ярославы - в восторге

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих исполнила зажигательный танец на берегу португальского пляжа Монте-Горду, где в данный момент готовится к летнему сезону. 18-летняя спортсменка, которая является серебряной призеркой чемпионата мира и обладательница мирового рекорда среди атлетов до 20 лет в прыжках в высоту, ничуть не унывает – и это несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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Под аккомпанемент накатывавших на берег волн, соблазнительная Ярослава Магучих оригинально исполнила серию "горячих" танцевальных движений. При этом девушка напевала: "I'm a savage" ("Я – дикарь").

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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Фолловеры Ярославы Магучих не оставили танец спортсменки без внимания. Вот некоторые из их комментариев:

  • Супер, че еще сказать!
  • Новая звезда Instagram
  • Отличное видео для просмотра на карантине

Смотрите, что вытворяет Магучих в секторе для прыжков в высоту

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Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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легкая атлетика карантин Прыжки в высоту Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

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