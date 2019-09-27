Первый день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание и трансляции

27 сентября в Катаре пройдет церемония открытия ЧМ, а также будут разыграны медали в марафоне у женщин

Арена чемпионата мира по легкой атлетике / Фото: Getty Images

27 сентября в Дохе стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнование обещает быть сложным для спортсменов из-за жары в Катаре, хотя на стадионе и установили систему кондиционирования. Температура будет поддерживаться на уровне 22-25 градусов. Гораздо сложнее будет представителям ходьбы и марафона, которые будут проводить в реальных уличных условиях.

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Организаторы чемпионата обещают задействовать новейшие технологии для трансляций. В частности, впервые будет применена технология "Block Cam": в каждой стартовой колодке установлены две миниатюрные камеры, что позволит увидеть лица спортсменов за мгновение до стартового выстрела. Система призвана лучше передать эмоции атлетов. На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport.

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Расписание 27 сентября на ЧМ по легкой атлетике

16:30 Прыжки в длину, мужчины. Квалификация

16:35 Бег на 100 м, мужчины. Предварительный этап

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16:40 Метание молота, женщины. Квалификация

Украина: Ирина Новожилова, Ирина Климец, Алена Шамотина

17:10 Бег на 800 метров, женщины. Квалификация

Украина: Ольга Ляхова, Наталья Прищепа

17:30 Прыжки с шестом, женщины. Квалификация

Украина: Марина Килипко

18:40 Прыжки в высоту, женщины. Квалификация

Украина: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

18:55 Бег на 3000 метров с препятствиями. Квалификация

19:25 Тройной прыжок, мужчины. Квалификация

19:45 Бег на 5000 метров, мужчины. Квалификация

20:35 Бег на 400 метров с/б, мужчины. Квалификация

23:00 Церемония открытия чемпионата мира

23:59 Марафон, женщины. ФИНАЛ

Украина: Александра Шафар

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