"Победила саму себя, наверное": эмоции Ярославы Магучих после мирового рекорда

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. Ярослава удивила всех, когда в финале своего дебютного взрослого чемпионата мира взяла высоту 2,04 метра.

"Когда я взяла 2,02 метра с первой попытки, то, наверное, какой-то адреналин заиграл и я захотела прыгнуть еще выше – 2,04 метра. Почему нет? Хотела попробовать. Попробовала – взяла. Когда я прыгнула 2,04 метра, то поняла – это уже круто. Взяла с третьей попытки. Я не верю в это", – рассказал спортсменка.

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"Ожидала, что будут такие высокие результаты в финале, это ведь взрослый чемпионат мира. Понимала, что будет сложно. Но я настолько довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личных рекорда", – поделилась эмоциями Магучих.

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкому, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

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