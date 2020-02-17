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Побороли почти всех: сборная Украины стала второй по количеству медалей на чемпионате Европы

17 февраля, 18:20

В командном зачете "сине-желтые" оказались в Риме четвертыми

Василий Михайлов завоевал в Италии "бронзу"

Василий Михайлов завоевал в Италии "бронзу"

Вчера в Италии завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Участие в нем принимали представители трех видов: женской борьбы, греко-римской (или же классической) и вольной. Сборная Украины выступила довольно успешно, завоевав в общей сложности 13 медалей. Кстати, мы сообщали, что Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы.

По общему количеству наград "сине-желтые" уступили лишь россиянам, в активе которых 22 медали. Также, как и украинцы, 13 раз поднимались на пьедестал представители Азербайджана. При этом наши получили две золотые, три серебряные и восемь бронзовых наград, тогда как у кавказской державы 2+2+9. То есть, мы обошли их за счет большего количества "серебра".

Читайте о том, что Государственное агентство спорта возглавит президент Украинской федерации карате Сергей Левчук.

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С учетом ценности добытых медалей Украина оказалась на четвертой позиции. Болгария (3+2+1) и Беларусь (3+1+4) хоть и завоевали всего шесть и восемь медалей соответственно, сумели взять по три "золота".

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Последними из наших, в вольной борьбе, бронзовые награды добыли Василий Михайлов (до 79 кг) и Эрик Арушанян (65 кг). Три раза украинцы были призерами в греко-римской борьбе и аж восемь – в женской.

Узнайте, как украинская каратистка выиграла турнир в Дубае. Терлюге не было равных в весе до 55 кг.

Смотрите сюжет о драке на турнире по вольной борьбе в Турции с участием украинца

Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

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Источник: xsport.ua

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