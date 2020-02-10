"Получить порцию хайпа": слушания по России в Спортивном арбитражном суде могут стать публичными

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал запрос Всемирного антидопингового агентства о возможности открытых публичных слушаний российского вопроса в Спортивном арбитражном суде. Напомним, что что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайте все подробности наказания России за допинг.
РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.
"В истории международного спортивного арбитража такого случая, когда истец, которым в данном случае выступает ВАДА, просил об открытом процессе, еще не было. И лично я считаю, что нет необходимости менять традицию и создавать такой прецедент. Но это мое личное мнение, а адвокаты должны предоставить информацию о плюсах и минусах каждого варианта. И после этого РУСАДА будет принимать решение. Но в данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа", – заявил Поздняков.
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"ОКР является третьим заинтересованным лицом в этом споре, наравне с Паралимпийским комитетом, а также Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. ВАДА отказало ряду спортсменов в участии в качестве третьих лиц, хотя они подавали запрос в индивидуальном порядке. Были отклонены и запросы нескольких федераций. И лично мне не совсем понятно, как организация, требующая публичного процесса, отвергает участие в качестве третьих лиц публичных людей, коими и являются спортсмены и общественные организации. Что касается ОКР, то на предстоящем разбирательстве мы намерены пользоваться всеми своими правами", – приводит слова Позднякова "RT на русском".
Ранее мы писали, что у россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккей. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Сибири в 2023 году.
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