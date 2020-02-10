"Получить порцию хайпа": слушания по России в Спортивном арбитражном суде могут стать публичными

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал запрос Всемирного антидопингового агентства о возможности открытых публичных слушаний российского вопроса в Спортивном арбитражном суде. Напомним, что что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайте все подробности наказания России за допинг.

/ Фото: AFP

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

"В истории международного спортивного арбитража такого случая, когда истец, которым в данном случае выступает ВАДА, просил об открытом процессе, еще не было. И лично я считаю, что нет необходимости менять традицию и создавать такой прецедент. Но это мое личное мнение, а адвокаты должны предоставить информацию о плюсах и минусах каждого варианта. И после этого РУСАДА будет принимать решение. Но в данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа", – заявил Поздняков.

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"ОКР является третьим заинтересованным лицом в этом споре, наравне с Паралимпийским комитетом, а также Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. ВАДА отказало ряду спортсменов в участии в качестве третьих лиц, хотя они подавали запрос в индивидуальном порядке. Были отклонены и запросы нескольких федераций. И лично мне не совсем понятно, как организация, требующая публичного процесса, отвергает участие в качестве третьих лиц публичных людей, коими и являются спортсмены и общественные организации. Что касается ОКР, то на предстоящем разбирательстве мы намерены пользоваться всеми своими правами", – приводит слова Позднякова "RT на русском".

Ранее мы писали, что у россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккей. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Сибири в 2023 году.

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