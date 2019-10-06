Последний день на ЧМ-2019 по легкой атлетике: держим кулаки за наших девушек

6 октября разыграют семь комплектов медалей, Украина претендует на две

Марина Бех-Романчук поборется за медаль в прыжках в длину / Фото: Reuters

В воскресенье, 5 октября, в Дохе проходит последний, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка нашей сборной может быть пополнена двумя медалями: Марина Бех-Романчук претендует на награду в прыжках в длину, а женская сборная Украины примет участие в финале в эстафете 4х400 метров. Всего в воскресенье разыграют семь комплектов медалей.

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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

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Расписание 6 октября на ЧМ по легкой атлетике

19:02 Бег на 100 метров с барьерами, женщины. Полуфинал

19:15 Прыжки в длину, женщины. ФИНАЛ

Украина: Марина Бех-Романчук

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19:40 Бег на 1500 метров, мужчины. ФИНАЛ

19:55 Метание копья, мужчины. ФИНАЛ

20:00 Бег на 10 000 метров, мужчины. ФИНАЛ

20:50 Бег на 100 метров с барьерами, женщины. ФИНАЛ

21:15 Эстафета 4х400 метров, женщины. ФИНАЛ

Украина

21:30 Эстафета 4х400 метров, мужчины. ФИНАЛ

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, расписание трансляции в последний день – 19:10-21:40.

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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