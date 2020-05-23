"Приходя в спорт, ты соглашаешься принимать допинг. Иначе никак": откровения россиянки

Российская лыжница Полина Ермошина, недавно завершившая карьеру, выступила с резонансными заявлениями на тему запрещенных препаратов. По ее словам, сейчас спорта без допинга просто не существует. Ранее легендарный Армстронг признался, когда впервые попробовал допинг.

"Я против допинга для себя, – заявила на своем YouTube-канале лыжница Полина Ермошина. – Но, заходя на территорию профессионального спорта, вы заведомо соглашаетесь с этим правилом, хотите того или нет. Отдаете своих детей в спорт, будьте уверены: рано или поздно наступит момент, когда вам придется решать этот вопрос, будете принимать или нет. Если не будете, здоровья хватит хорошо если на год, зависит от вида спорта. Понимаю, почему люди принимают допинг, почему спортсмены принимают. Понимаю, почему их ловят. Абсолютно точно, в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает допинг. Вот такие жестокие люди вокруг нас. Но есть те, кто делает это специально, по программам. Приходя в профессиональный спорт, ты заведомо соглашаешься с этим. Сейчас другого спорта нет и не будет. У организма есть определенный лимит, который гораздо ниже того результата, который показывают в любом виде спорта"

Полина Ермошина / Фото: Championat.ru

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Ранее мы писали, чтоРоссию ожидает еще один допинговый скандал: выявили 36 футболистов с проваленными анализами. Одним из тех, кто провалил допинг-тест еще в 2018 году, является полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов, который провел шесть матчей за сборную России.

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