Прирезка Олимпиады-2018 впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира довольствовалась лишь "бронзой"
На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, Япония, состоялись соревнования среди девушек. Впервые в карьере олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова завоевала "золото" мирового первенства. Она набрала 237,50 балла по сумме двух программ.
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76). Третье место досталось еще одной россиянке двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой (223,80).
Ранее мы писали, что китайский дуэт с рекордом победил на чемпионате мира по фигурному катанию. Оставшиеся призовые места достались российским фигуристам.
Напомним, что недавно был продемонстрирован худший результат в истории фигурного катания: бразильский фигурист шокировал своим выступлением. Лаэрте Руан де Оливейра исполнил лишь полуторный аксель и одинарный сальхов.
Также мы писали, что американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице. Мэрайя Белл ударила Лим Юн Су коньком по ноге во время тренировочных прокатов перед короткой программой на ЧМ-2019.
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