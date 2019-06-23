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Призерка Евроигр: "Ничего не шло, но Ирише Блохиной приснилось, что я выступаю под "Ромео и Джульетту"

23 июня, 20:01

Украинская гимнастка завоевала две бронзы в Минске под "Ромео и Джульетту" в исполнении Королевского филармонического оркестра

Влада Никольченко
Влада Никольченко. Фото: AFP

Двукратная призера Европейских игр в Минске 16-летняя украинская гимнастка Влада Никольченко рассказала, почему у нее возникают проблемы с многоборьем, как она выбрала себе музыку для выступления и поделилась впечатлениями от спортивного городка.

- Влада, что делать с многоборьем? У вас с ним часто проблемы. Чего не хватает?

- Тяжело собраться на все четыре вида. Наверное, где-то недоработала в зале, где-то переволновалась. Потому что иду и уже понимаю, что нужна медаль, очень этого хочу, и волнение подводит.

- В начале сезона у вас было другое упражнение с обручем. Почему решили поменять?

- Это было общее решение с тренером: что на этих соревнованиях надо удивить и публику, и судей, завести этим упражнением и этим решением.

- Почему именно обруч, а не, например, мяч, с которым у вас есть проблемы?

- Не знаю (смеется). Как-то выбрали обруч, хотели, чтобы он был прям вау!

- А почему "Ромео и Джульетта"?

- Мы как-то вечером сели с Ириной Ивановной (Дерюгиной. – Авт.), начали выбирать музыку. Что-то ничего не шло, не могли придумать, что выбрать. И потом Ирише Блохиной, которая помогает ставить упражнения, приснилось, что я выступаю под "Ромео и Джульетту". И вот мы попробовали именно эту музыку, и прям пошло, начало получаться. И остановились на этом выборе.

- У "Ромео и Джульетты" есть много адаптаций: в театре, балете, кино. Есть у вас любимая?

- Нет, мне все нравятся. А Ирина Ивановна сказала, что ее зацепило именно это музыкальное исполнение – лондонское (Королевского филармонического оркестра. – Авт.). Там больше акцентов в музыке, и она цепляет за душу.

- Вы впервые на соревнованиях, где все живут в спортивном городке?

- Да, это мой первый опыт и в спортивном городке, и вообще на соревнованиях такого масштаба. Думаю, это была маленькая репетиция Олимпийских игр.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег художественная гимнастика, Европейские игры, Влада Никольченко

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АВТОР:

Катерина Макаревская

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