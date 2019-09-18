Прорыв от сборной Украины! Наша команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Украинские волейболисты обеспечили себе путевку в 1/8 финала благодаря уверенной победе над Эстонией

Украина пробила Эстонию / Фото: Twitter

Мужская сборная Украины по волейболу добыла третью победу на чемпионате Европы, проходящем сразу в четырех странах – во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Таким образом наши волейболисты гарантировали себе выход в плей-офф континентального первенства. Суперуспех!

На сей раз раз подопечные Угиса Крастиньша уверенно разобрались со сборной Эстонии – 3:0 (25:17, 25:15, 25:14). Самым результативным игроком встречи в очередной раз стал капитан украинской сборной Олег Плотницкий, набравший 15 очков.

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Ранее мы сообщали, что сборная Украины впервые с 1997 года выиграла матч на чемпионате Европы. Украинские волейболисты в стартовом туре Евро обыграли Чехию – 3:1. После этого у нашей команды были поражение от Нидерландов (0:3) и победа над Черногорией (3:1). Заключительный поединок группы перед 1/8 финала Украина сыграет 19 сентября с поляками.

Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

Также мы рассказывали, что тренера сборной России отстранили на три матча за "узкие глаза". Итальянцу Сержио Бузато не простили скандального жеста после победы над волейболистками Южной Кореи.

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