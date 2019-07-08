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Прыгнула в воду – и всплыла: появились подробности гибели российской гандболистки

8 июля, 20:20

Екатерина Королева утонула после вечеринки, посвященной окончанию чемпионата Европы

Екатерина Королева
Екатерина Королева. Фото: Газета.Ru

В польских СМИ появились подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Ранее появилась информация, что 20-летняя спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Польше.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на озере близ Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. По информации RMF FM, после того как Екатерина всплыла на поверхность воды, она уже не двигалась.

Когда один из представителей сборной увидел, что случилось с Екатериной, он вытянул девушку на берег и обратился за помощью. Медики несколько минут пытались спасти жизнь гандболистки, но сделать это не удалось.

Sportowe Fakty сообщает, что на данном пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду. Королева перед этим побывала на вечеринке, посвященной окончанию чемпионата Европы, на котором сборная России заняла девятое место.

Полиция приступила к расследованию гибели спортсменки.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

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Тег гандбол, гандболистка

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Championat.ru

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