В аннексированном Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Элина Гисмеева и Фатима Жагупова / Фото: Вконтакте

Пыталась спасти подругу: появились подробности смерти российских спортсменок в Крыму https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-08-05T16:32:39+03:00 Другие В аннексированном Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Стали известны новые детали гибели двух кикбоксерш из России Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой, которые утонули в оккупированном Крыму. Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.

Сообщается, что Гисмеева увидела, что Жагупова не может выбраться на берег по бетонной плите, подошла и протянула ей руку. Их обоих смыло волной. Тела спортсменок уже были извлечены на поверхность и опознаны.

Реклама

Ранее мы писали, что в России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге. Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек.

Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Алина Шатерникова – о промоутерах бокса и второй работе боксеров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама