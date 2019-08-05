Пыталась спасти подругу: появились подробности смерти российских спортсменок в Крыму

Стали известны новые детали гибели двух кикбоксерш из России Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой, которые утонули в оккупированном Крыму. Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье.
Сообщается, что Гисмеева увидела, что Жагупова не может выбраться на берег по бетонной плите, подошла и протянула ей руку. Их обоих смыло волной. Тела спортсменок уже были извлечены на поверхность и опознаны.
Ранее мы писали, что в России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге. Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек.
Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".
Алина Шатерникова – о промоутерах бокса и второй работе боксеров:
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