Расписание предпоследнего дня на ЧМ-2019 по легкой атлетике: держим кулаки за депутата Верховной Рады

5 октября разыграют семь комплектов медалей, Украина претендует на две

Ольга Саладуха в квалификации выполнила олимпийский норматив / Фото: Reuters

В субботу, 5 октября, в Дохе проходит предпоследний, девятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка нашей сборной может быть пополнена двумя медалями: депутат Верховной Рады Ольга Саладуха примет участие в финале в тройном прыжке, а Игорь Порозов поборется за награду в марафоне. Кроме того, ряд украинских спортсменов будет стартовать в квалификациях: Александр Ничипорчук, Анна Плотицина, Марина Бех-Романчук, женская эстафетная команда 4х400 метров.

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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Расписание 5 октября на ЧМ по легкой атлетике

16:30 Метание копья, мужчины. Квалификация

Украина: Александр Ничипорчук

17:15 Бег на 100 метров с барьерами, женщины. Квалификация

Украина: Анна Плотицина

17:50 Прыжки в длину, женщины. Квалификация

Украина: Марина Бех-Романчук

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19:55 Эстафета 4х400, женщины. Квалификация

Украина

20:05 Толкание ядра, мужчины. ФИНАЛ

20:25 Эстафета 4х400, мужчины. Квалификация

20:35 Тройной прыжок, женщины. ФИНАЛ

Украина: Ольга Саладуха

20:55 Бег на 1500 метров, женщины. ФИНАЛ

21:25 Бег на 5000 метров, женщины. ФИНАЛ

22:05 Эстафета 4х100, женщины. ФИНАЛ

22:15 Эстафета 4х100, мужчины. ФИНАЛ

23:59 Марафон, мужчины. ФИНАЛ

Украина: Игорь Порозов

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

5 октября 20:00-22:30

6 октября 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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