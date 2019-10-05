Расписание предпоследнего дня на ЧМ-2019 по легкой атлетике: держим кулаки за депутата Верховной Рады

В субботу, 5 октября, в Дохе проходит предпоследний, девятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка нашей сборной может быть пополнена двумя медалями: депутат Верховной Рады Ольга Саладуха примет участие в финале в тройном прыжке, а Игорь Порозов поборется за награду в марафоне. Кроме того, ряд украинских спортсменов будет стартовать в квалификациях: Александр Ничипорчук, Анна Плотицина, Марина Бех-Романчук, женская эстафетная команда 4х400 метров.
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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.
Расписание 5 октября на ЧМ по легкой атлетике
16:30 Метание копья, мужчины. Квалификация
Украина: Александр Ничипорчук
17:15 Бег на 100 метров с барьерами, женщины. Квалификация
Украина: Анна Плотицина
17:50 Прыжки в длину, женщины. Квалификация
Украина: Марина Бех-Романчук
19:55 Эстафета 4х400, женщины. Квалификация
Украина
20:05 Толкание ядра, мужчины. ФИНАЛ
20:25 Эстафета 4х400, мужчины. Квалификация
20:35 Тройной прыжок, женщины. ФИНАЛ
Украина: Ольга Саладуха
20:55 Бег на 1500 метров, женщины. ФИНАЛ
21:25 Бег на 5000 метров, женщины. ФИНАЛ
22:05 Эстафета 4х100, женщины. ФИНАЛ
22:15 Эстафета 4х100, мужчины. ФИНАЛ
23:59 Марафон, мужчины. ФИНАЛ
Украина: Игорь Порозов
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
- 5 октября 20:00-22:30
- 6 октября 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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