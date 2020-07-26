"Разруха и бедность, жалко людей": российская фигуристка была шокирована условиями жизни в Крыму

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым, который произвел на нее плачевное впечатление из-за инфраструктуры и тяжелой жизни местных жителей. Ранее мы давали откровения российской фигуристки, которой всю жизнь внушали, что она толстая и ленивая.

"Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому что дороги ужасные и кругом горные серпантины. По дороге проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко людей, которые в них живут. Вот живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление", – написала Бойкова на своей странице в Instagram.

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"Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться, – отметила спортсменка. – Уверена, во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок".

Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию выиграла конкурс красоты, а до этого кидалась на людей.

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