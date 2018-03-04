Рено Лавиллени стал чемпионом мира в прыжках с шестом

Сегодня, 22:25

Рекордсмен мира взял планку на высоте 5,90 метра

Рено с &quot;золотом&quot;. Фото AFP
Рено с "золотом". Фото AFP

Француз Рено Лавиллени победил в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.

Для золотой медали Лавиллени хватило прыжка всего на 5,90 метра. Серебряную награду выиграл американец Сэм Кендрикс (5,85 м), третьим – стал поляк Петр Лисек (5,85 м).

Напомним, что Лавиллени принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в залах. В феврале 2014 года на соревнованиях "Звезды шеста" в Донецке Лавиллени прыгнул на 6,16 м, побив достижение Сергея Бубки.

Кстати, сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике сборная Украины завоевала первую свою медаль. Наши девушки выиграли бронзовую награду в эстафетном беге 4х400 метров.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Ранее мы сообщали, что экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.
легкая атлетика, чемпионат мира, прыжки с шестом, Рено Лавиллени

Вы сейчас просматриваете новость "Рено Лавиллени стал чемпионом мира в прыжках с шестом". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Передача эстафеты. Фото AFP

Сборная Украины выиграла медаль чемпионата мира по легкой атлетике

Сегодня, 19:47

Наши девушки завоевали "бронзу" в эстафете 4х400 метров

Другие

Финиш Теферы. Фото AFP

Самуэль Тефера выиграл "золото" чемпионата мира в беге на 1500 метров

Сегодня, 19:37

Компанию эфиопу на подиуме составили поляк Левандовски и марокканец Игуидер
Загрузка...

Другие

На ЧМ в Бирмингеме прошла квалификация в эстафете 4 по 400 метров. Фото AFP

Украинки с третьим результатом пробились в финал в эстафете 4х400 на чемпионате мира

Вчера, 16:10

Украинская мужская команда не стартовала из-за отсутствия одного из спортсменов

Другие

Томас Уолш. Фото AFP

Спортсмен из Новой Зеландии толкнул ядро за 22 метра и взял "золото" чемпионата мира

Вчера, 15:56

Новозеландец Уолш выиграл золото в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Другие

Юлимар Рохас (в центре) и другие медалистки в тройном прыжке. Фото AFP

Экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке

Вчера, 15:23

Украина в тройном прыжке на чемпионате мира в Бирмингеме не представлена

Другие

Касьянов претендовал на медали. Фото AFP

Алексей Касьянов снялся с соревнований по многоборью на чемпионате мира

Вчера, 14:54

Во время забега на 60 метров с барьерами украинец получил травму
Загрузка...