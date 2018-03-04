Рено Лавиллени стал чемпионом мира в прыжках с шестом

Француз Рено Лавиллени победил в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.

Для золотой медали Лавиллени хватило прыжка всего на 5,90 метра. Серебряную награду выиграл американец Сэм Кендрикс (5,85 м), третьим – стал поляк Петр Лисек (5,85 м).

Напомним, что Лавиллени принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в залах. В феврале 2014 года на соревнованиях "Звезды шеста" в Донецке Лавиллени прыгнул на 6,16 м, побив достижение Сергея Бубки.

Кстати, сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике сборная Украины завоевала первую свою медаль. Наши девушки выиграли бронзовую награду в эстафетном беге 4х400 метров.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Ранее мы сообщали, что экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.