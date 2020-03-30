Решающие матчи сборной Украины по киберфутболу: онлайн отбора на Евро-2020

Наши киберспортсмены имеют шансы пробиться на кибер-Евро, если победят соперников из пяти стран

Сегодня сборная Украины по киберфутболу проведет решающий игровой день в отборочном турнире на киберспортивное Евро-2020. Для выхода в финальную стадию турнира нашим киберспортсменам нужно побеждать соперников из Италии, Уэльса, Черногории, Андорры и Фарерских островов. Только в этом случае мы можем рассчитывать на прямую путевку на Евро-2020.

Матчи пройдут в понедельник с 18:00 до 23:00 по киевскому времени. В условиях, когда все спортивные соревнования отменены из-за пандемии коронавируса, поддержим наших киберспортсменов!

Трансляция матчей:

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Ранее мы сообщали, что звезды "Реала" и "Барселоны" уходят в киберспорт. Гарет Бейл собрал команду для чемпионата мира FIFA, также свою организацию имеет французский форвард Антуан Гризманн.

В январе стало известно, что вундеркинд Формулы-1 рубится в кибергонки. Макс Ферстаппен выступает за профессиональную команду Redline. При этом менеджер команды "Ред Булл" сообщил, что выступления в киберспорте нисколько не вредят нидерландскому гонщику.

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